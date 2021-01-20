مياه الفيوم تنتهي من تركيب 4537 قطعة موفرة للمياه بدورات مياه 250 مسجدا و20 كنيسة

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انه تم الانتهاء من تركيب عدد ٤٥٣٧ قطعة ذكية موفرة مجانية لمياه الشرب داخل دورات مياه الشرب بدور العبادة الاهلية وذلك بالتعاون مع مجالس المدن داخل محافظة الفيوم طبقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية بهدف تقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.





وأضاف درة أن عدد المساجد الاهلية التى تم تركيب القطع الموفرة بها بلغ نحو ٢٥٠ مسجدا بثلاث مراكز هى مركز أطسا والفيوم وطامية كما تم تركيب القطع الموفرة داخل ٢٠ كنيسة داخل الثلاث المراكز المستهدفة.





وأشار درة إلى أن ما تم تركيبه من القطع الموفرة هو دفعه أولى فقط وهناك دفعتين سيتم استلامهم الأيام المقبلة وسيتم تركيبهم فى باقى المراكز سنورس وابشواى ويوسف الصديق وان الشركة تستهدف تركيب القطع الموفرة المجانية بجميع دور العبادة الأهلية داخل المحافظة ويتم تركيبها عن طريق إدارة التوعية والإعلام بالشركة كما يتم لصق بوسترات لتوعية المصلين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وغلق الحنفيات بعد الاستخدام داخل دورات مياه الشرب.





ودعا رئيس الشركة جموع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه واستخدام وتركيب القطع الموفرة داخل المنازل من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الإهدار لأن كل نقطة مياه بتفرق فى حياتنا ونحن فى أشد الاحتياج إليها.









من جانب أخر : أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الحوار المجتمعي الأول مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق ـ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية ـ للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها فى خطط التطوير المزمع تنفيذها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمركز شباب شريف والي بمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، و سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالي المركز والقرى.

في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي يوسف الصديق، مؤكدًا أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجًا تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى جعل المواطن شريكًا أساسيًا في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.

وأكد المحافظ أن القرى المستهدفة بمركز يوسف الصديق للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئاسيىة لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقرى المزمع تطويرها، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعًا للمطالب والاحتياجات الفعلية.





