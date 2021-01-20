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برلمان

وكيل دينية البرلمان: اللغة العربية ضاعت..وأصبح اهتمامنا باللغات الأجنبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:57 م
الدكتور أسامة العبد،
الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استنكر الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ما آل إليه حال اللغة العربية في المنظومة التعليمية، قائلا: اللغة العربية ضاعت وأصبح اهتمامنا باللغات الأجنبية الأخرى.

جاء ذلك في تعقيب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، والمستهدف في المرحلة المقبل.

وقال العبد، مواصلا رفضه لما حدث للغة العربية من تراجع في العملية التعليمية، قائلا: "مش عارف سيبويه لو كان معانا كان هيعمل ايه؟".

وتساءل عضو مجلس النواب، عن عودة الهيبة للمعلمين، قائلا: متى يتحقق قول الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا.
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