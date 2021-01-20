مصطفى وزيرى: اكتشفنا بردية تتحدث عن الفصل السابع عشر من كتاب الموتى

قال الدكتور زاهى حواس ، عالم الآثار ورئيس البعثة المصرية فى منطفة سقارة، إننا قمنا بالحفر فى منطقة سقارة منذ عام 2007 ، وأكتشافنا هرم خاص بملكة ولكننا لم نتعرف على اسمها حين ذاك ، موضحًا أن العام الماضى استخرجنا المعبد الجنائزى الخاص بهذا الهرم.





وأضاف دكتور زاهى حواس ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر 2 ، أن هذا المعبد يحتوى على مخازن وقرابين ، منوهًا إلى ان يوم أمس تعرفنا على اسم الملكة "نيت "، وهى ملكة أول مرة تعرف فى التاريخ.





وأشار إلى أنها تزوجت من ملك " تتى " وهو أول ملوك الأسرة السادسة كانت أخته وزوجته ، لافتا إلى أن الملك " تتى " عبد فى الدولة الحديثة كأله وعثر على 22 بير و احد الابيار كان يحتوى على 54 .





وتابع من جانبه دكتور مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننا بدأنا الحفر وتم الكشف عن توابيت وحفاير أثرية ، مشيرًا إلى أننا اكتشفنا بردية تتحدث عن الفصل السابع عشر من كتاب الموتى.





وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه البردية عبارة عن كتابات مصرية قديمة بالخط الهورغليفى تضمن رحلة وسلامة المتوفى للعبور إلى العالم الآخر.