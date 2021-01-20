سيدة تصفع رجلًا في مول شهير بسبب طلبه منها عدم لمس مشترياته.. صور

أصيب رجل بالغ من العمر 38 عاما، بكدمات في وجهه من قبل سيدة أثناء التسوق في أحد المولات الشهيرة في بريطانيا بعد أن اعتدت سيدة عليه بالضرب بسبب طلبه منه عدم لمس المنتجات التي اشتراها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابا بالغا من العمر 38 عاما، أصيب بجروح في وجهه على يد سيدة ولكنها ليست بالغة لم تحتج الذهاب للمستشفى.





تعرض الرجل للضرب المبرح من سيدة في سوبر ماركت أثناء التسوق بعد إن كانت تريد أخذ منتجاته من العربة التي كان يضعها فيها، فطلب منها ألا تلمس المنتجات الخاصة به.





وحسب تسجيلات كاميرات المراقبة حينما طلب الرجل منها عدم لمس منتجاته انفعلت للغاية وقامت بصفعه على وجهه أكثر من مرة حتى سقط على الأرض مغشيا عليه.





أشار التقرير الطبي أن الجروح التي أصيب بها الشاب لم تكن بالغة، إلا أن الشرطة تحقق في الأمر وجار البحث عن السيدة والرجل الذي كان يصاحبها فقد ظهر شخص في الكاميرات بالقرب من السيدة دفعها خارج المكان وغادرا سريعا وكأنه ينقذها من يد الشرطة حتى لا تتمكن الشرطة من الوصول والقبض عليها.