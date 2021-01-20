بدعم من صندوق تحيا مصر.. توزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء

كثف صندوق تحيا مصر أنشطته الخدمية والتنموية ، من أجل الإنسانية ، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف محافظات مصر .

حيث نظمت محافظة شمال سيناء ، احتفالية لتوزيع مساعدات علي الفئات المستحقة ، من العرائس والأيتام والاسر الاولي بالرعايه بدعم من صندوق تحيا مصر ،ومشاركة جمعية البر والتقوى ،وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقال اللواء شوشه، بان الاحتفالية تأتي في إطار مبادرة" دكان الفرحة"، التي يدعمها صندوق تحيا مصر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وحصلت كل فتاة على ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة – مرتبة اسفنجية- طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل.

وتابع: "كما تم توزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة على 1000 أسرة مستحقة، بالإضافة إلى 50 دراجة على الأطفال الأيتام، فضلا عن مجموعة من أدوات النظافة والعناية الشخصية لـ 2000 أسرة أولى بالرعاية في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى توفير 2000 لحاف و1000 بطانية على الأسر المستحقة لحمايتهم من برد الشتاء القارص.

وأكد تامر عبد الفتاح لمدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن محافظة شمال سيناء تلقى اهتمام بالغا من إدارة الصندوق في مختلف مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الصندوق خصص الحساب رقم 037037 – تنمية سيناء، لتلقى المساهمات في مشروعات التنمية بالمحافظة، مضيفا أنه تم الدفع بقوافل طبيه لتوفر الخدمة الطبية لاهالي الشيخ زويد في تخصصات (العيون- أطفال- باطنة- نساء وتوليد) وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، على مدار يومين هذا الاسبوع.

ولفت عبد الفتاح ، الي أن الصندوق موّل مشروعات بقيمة 167 مليون جنيه حتى الآن، ومنها مشروع رفع كفاءة 10 مدارس (تعليم عام- ومعهد أزهري) بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، كما ساهم الصندوق في رفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش المركزي، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي وقسطرة قلب، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتأهيل 37 بئر مياه بالشيخ زويد ورفح.



يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم.



يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية..

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