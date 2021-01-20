رئيس تحرير قنوات الحياة: نعيش في عصر حرب المعلومات

قال الدكتور محمد حبيب رئيس تحرير قنوات الحياة إننا مازلنا نعالج آثار الأخبار الزائفة منذ سنوات ماضية ، وقد أدت في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية إلى أعمال شغب خاصة مع قرب تنصيب الرئيس الامريكي "بايدن".

وأوضح أن هذه المشكلات لا نواجهها في مصر فقط وإنما يعاني منها العالم أجمع ، فهناك العديد من مصادر المعلومات التي لا تلتزم بالضوابط والمعايير المقررة ، فنحن في حرب ويمثل فيها الاعلام "رأس الحربة" بجميع مؤسساته.





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عميد إعلام القاهرة: نعمل على توعية المواطنين لمواجهة الشائعات والأخبار الزائفة

وأوضح أن هذه الاخبار تهدف إلى تشتيت وعي المواطن ، والايقاع بين المواطن والدولة مثلما حدث في العديد من الدول المجاورة مثل سوريا واليمن والمظاهرات التي تشهدها تونس حاليا ، فالكثير من الناس لا تعي خطورة مثل هذه الاخبار الكاذبة ومدى خطورتها على أمن البلاد.

وأضاف أن هناك العديد من الجهات والمؤسسات في الدولة التي تقوم بمواجهة هذه الاخبار ونشر التقارير السليمة الخاصة بهذه الاخبار والرد على هذه الشائعات بسرعة وشفافية ، منوها إلى أننا نفتقد إلى غياب التنسيق والاصطفاف بين هذه المؤسسات لمواجهة الشائعات ، كما أن بعض المتحدثين الرسميين لبعض الوزارات لا تتواصل مع الاعلاميين أو المواطنين .

وأشار إلى أن العديد من وسائل الاعلام بدأت تهتم بالتريندات وترك القضايا الأكثر أهمية ، فيجب وضع أجندة لتحريك الوسائل الاعلامية وعدم الانسياق بشكل كامل لمواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بنسب المشاهدات على الاخبار والمحتويات المقدمة .

وأكد على ضرورة تدريس مادة التربية الاعلامية ، فكل مواطن أصبح صحفي من خلال نشر أي معلومات من خلال الحساب الخاص به ، فيجب تعريفه بالوسائل الاعلامية وكيفية التعامل معها ، وضرورة وجود خطة مضادة للحروب النفسية التي نواجهها .

جاء ذلك خلال الويبينار الذي عقدته كلية الاعلام بجامعة القاهرة لمناقشة أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

ويترأس هذا الوينبار الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتدير الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد، وبإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.