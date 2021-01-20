ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أحزاب إسرائيلية تتهم نتنياهو بالسعي لتأجيل الانتخابات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:14 م
أحزاب إسرائيلية تتهم
أحزاب إسرائيلية تتهم نتنياهو بالسعي لتأجيل الانتخابات
Advertisements
سمر صالح
اتهم مسؤولون في أحزاب إسرائيلية اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، بالسعي لتأجيل الانتخابات التي ستجري في شهر مارس المقبل.

وجاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الليكودي يؤآف كيش نائب وزير الصحة وعضو الكنيست، الذي قال في مقابلة صحفية إنه من الضروري العمل على تأجيل الانتخابات في حال وصلنا إليها مع عدد كبير من الإصابات كما هو الحال حاليًا.

وردًا على ذلك قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن نتنياهو يريد تأجيل الانتخابات وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، معتبرًا أن هذا شرح موجز لظاهرة التسويف الحالية.

فيما قال زعيم حزب ميرتس نيتسان هورويتز إن حزبه سيخوض حربًا مريرة ضد محاولة سرقة الديمقراطية باستغلال الأزمة الصحة، مشيرًا إلى أن نتنياهو نجح في إرجاء محاكمته والآن يسعى لتأجيل الانتخابات بحجة الوباء، وأنه مستعد أن يفعل أي شيء لينجو بنفسه من رعب المحاكمة.


فيما قال حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد، إن الليكود يحاول تأجيل الانتخابات بسبب حجة الوباء، وهذه حركة معادية للديمقراطية، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الانتخابات الإسرائيلية.. ليبرمان يقترح اتحاد 5 أحزاب ضد الليكود.. وتوقعات بتقدم حزب ساعر الجديد

نتنياهو يقرر التوجه إلى انتخابات رابعة في إسرائيل | تفاصيل

انتخابات إسرائيل 2021.. اتفاقيات لتقليص فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة

استطلاع إسرائيلي: الليكود 32 مقعدا و"أمل جديد" 17 و"يمينا" 12

استطلاع: الليكود يواصل تقدمه لكن فرصته ضعيفة لتشكيل حكومة

ترشيحاتنا

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

مدرب الدحيل القطري يشيد بالأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية

فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها.. صور

أب يجرد رضيعته من ملابسها فى البرد.. والأم: دائم تعاطى المخدرات والتهجم علينا

عباس أبو الحسن يعلق على أزمة التورتة الجنسية: تثيركم العورة وأنتم العوار

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام