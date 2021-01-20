الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية وتضبط مزارعين في قضيتي قتل

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ملاحقة العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم.





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم.





تمكنت مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( مزارعان - مقيمان بدائرة المركز– مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتى " قتل ، إطلاق أعيرة نارية") وبحوزتهما (عدد 2 بندقية آلية - عدد من الخزن والطلقات النارية).





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .