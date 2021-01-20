دوره مش واضح مع المنصات الإلكترونية.. برلمانى: المعلم يحتاج تدريبا وتأهيلا وتقديرا ماديا

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن بنك المعرفة يمثل قيمة كبيرة، إلا أن هناك إشكالية كبيرة بين ما هو موجود والواقع، مستشهدا بدائرة بولاق الدكرور في الجيزة، قائلا: "الناس مش حاسة بكل الكلام ده".





وتساءل في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي: "المعلم مش هيتحول معانا ولا ايه؟"، متابعا: المعلم لا يعي هذا التحول حتى الآن، ولا يعرف المنصات الإلكترونية.





وأكد حسام المندوه الحسيني، أن المعلم يحتاج تدريبا وتأهيلا وتقديرا ماديا ومعنويا، مشددا على ضرورة أن يكون التدريب على التقنيات الجديدة.





وأشار النائب إلى أن هناك إشكالية بالنسبة للمعلمين في المدارس الحكومية، قائلا: ليس لهم دور واضح في ظل المنصات الإلكترونية.





وأكد حسام المندوه الحسيني، أن المحتوى العلمي عبر المنصات الإلكترونية غير جاذب، مؤكدا أننا نحتاج لتغيير المناهج بشكل فيه إبهار بصري.





وقدم النائب "فلاشة" للوزير بها تصور للنظام العلمي الجاذب، حتى يكون هناك إقبال من التعليم، ولمعالجة عزوف الطلاب عن التعليم عن بعد.





واختتم حسام المندوه كلمته خلال الجلسة العامة: ملف التعليم مرهق ولكن إذا أكملنا ما بين السطور وعالجنا بعض القصور سيكون هناك تطور حقيقي على أرض الواقع.