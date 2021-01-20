ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دوره مش واضح مع المنصات الإلكترونية.. برلمانى: المعلم يحتاج تدريبا وتأهيلا وتقديرا ماديا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:42 م
الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن بنك المعرفة يمثل قيمة كبيرة، إلا أن هناك إشكالية كبيرة بين ما هو موجود والواقع، مستشهدا بدائرة بولاق الدكرور في الجيزة، قائلا: "الناس مش حاسة بكل الكلام ده".

وتساءل في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي: "المعلم مش هيتحول معانا ولا ايه؟"، متابعا: المعلم لا يعي هذا التحول حتى الآن، ولا يعرف المنصات الإلكترونية.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن المعلم يحتاج تدريبا وتأهيلا وتقديرا ماديا ومعنويا، مشددا على ضرورة أن يكون التدريب على التقنيات الجديدة.

وأشار النائب إلى أن هناك إشكالية بالنسبة للمعلمين في المدارس الحكومية، قائلا: ليس لهم دور واضح في ظل المنصات الإلكترونية.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن المحتوى العلمي عبر المنصات الإلكترونية غير جاذب، مؤكدا أننا نحتاج لتغيير المناهج بشكل فيه إبهار بصري.

وقدم النائب "فلاشة" للوزير بها تصور للنظام العلمي الجاذب، حتى يكون هناك إقبال من التعليم، ولمعالجة عزوف الطلاب عن التعليم عن بعد.

واختتم حسام المندوه كلمته خلال الجلسة العامة: ملف التعليم مرهق ولكن إذا أكملنا ما بين السطور وعالجنا بعض القصور سيكون هناك تطور حقيقي على أرض الواقع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب وزير التعليم السابق: المنصات الإلكترونية حلول بديلة .. واستمرار تدريب الطلاب للاعتياد عليها

برلماني: التعليم يشهد طفرة كبيرة والمعلم مظلوم

دار علوم القاهرة : استكمال المقررات الدراسية أونلاين حتى 14 من الشهر الجاري

نائب يكشف لوزير التعليم العالي أسماء معاهد «بير سلم» تعمل دون ترخيص

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

أبرزها رسوم التقديم.. برلمانية تطالب بآلية لتنظيم مصروفات الجامعات الخاصة

ترشيحاتنا

مساحته 3 أضعاف مدينة موناكو.. بوتين يشيّد قصرا سريا شديد الرفاهية| صور

أب يجرد رضيعته من ملابسها فى البرد.. والأم: دائم تعاطى المخدرات والتهجم علينا

قبيل تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقى.. خبراء يتوقعون السيناريو الجديد فى قضية سد النهضة ويكشفون كيف تكبدت مصر مبالغ طائلة بسبب تداعياته؟

بعد خلعه لملابس طفلته في الشارع.. طبيب نفسي يكشف السبب وراء أفعال الأب

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

بطول 10 أمتار ..عائلة تعثر على ثعبان ضخم في حديقة بالقرب من منزلهم .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام