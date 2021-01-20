محافظ الإسماعيلية في حفل تكريم وكيل الصحة السابق: هنا بيتك الثاني

أقام اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأربعاء ، احتفالية تكريم للدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة السابق، والذي تم تعينه وكيلا لصحة الإسكندرية وتعيين الدكتور علي حطب قائم بأعمال مديرية صحة الإسماعيلية لمدة ٣ أشهر خلفا له.





ومنح محافظ الإسماعيلية الدكتور سعيد السقعان، شهادة تقدير نظير فترة تقلده العمل كمديرا لمديرية الصحة بالإسماعيلية.





وقال محافظ الإسماعيلية، إن التكريم الذي تم اليوم في حضور وكيل وزارة الصحة السابق جاء من وازع دوره والذي أداه على أكمل وجه ولم يخل بالعمل به، وتعامله المحترم مع الجميع، وبذل كل ما في وسعه من أجل الارتقاء بمستوى القطاع الصحي، وإرضاء المواطن وهو ما أنتج كل هذا الود الشعبي الكبير لصالحه، ودليل قاطع على نجاح المسئول في مكانه.





ومن جانبه، أعرب وكيل صحة الإسماعيلية السابق عن سعادته وامتنانه تجاه هذا الحب الذي غمره به أهل الإسماعيلية، بعد تعيينه وكيلا لصحة الإسكندرية من قبل قرار وزيرة الصحة، لافتا إلى أنه أعظم تكريم على مدار مشواره الوظيفي.





وأصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قرارها السابق منذ أيام، وبدات اجراءات التسليم والتسلم لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الطبي بين الوكيل السابق والقائم بالأعمال.