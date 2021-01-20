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رياضة

ريكاردو يفتح النار على مجلس إدارة الإسماعيلي ويتهمها بـ التسبب في تدهور نتائج الفريق.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
فتح البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق لـ فريق الإسماعيلي، النار على مجلس إدارة لنادي بقيادة إبراهيم عثمان، مشددا على أنها إدارة غير محترفة على الإطلاق والسر وراء تدهور نتائج الفريق.


وأكد ريكاردو، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، أن هناك بعض الأشخاص يؤثرون كثيرا في قرارات رئيس النادي، مشددا على أنه كان يتفق على التعاقد مع لاعبين مميزين وتتم الموافقة ليفاجأ في اليوم التالي برفض الأمر وإخباره بصعوبة ضمهم للفريق.


وقال إنه كان يفاجأ أيضا بفرض أشخاص محددين على الجهاز الفني للفريق دون أن يطلب هو أو أن يكون في حاجة لهم، مشددا على أن الإدارة سيئة للغاية داخل النادي، حيث إنه لم يقابله سوى مرتين فقط.


وأضاف أن الحل الأمثل لـ عودة الفريق لسابق عهده هو ضرورة رحيل ذلك النوع من الإدارة، مشددا على أنه حزين للغاية لما يحدث في الفريق.
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