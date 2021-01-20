الشرقية تتلقي 236 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار توافد عدد كبير من المواطنين علي المراكز التكنولوجيه لسرعه تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للاستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمة جدية التصالح ممن يقومو بالسداد خلال شهر يناير الجاري.





وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون





، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 236 الف 844 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي 20 يناير الجاري وتحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.





أقرأ ايضا:

بتكلفه 17 مليون جنيه..إنشاء وتطوير 3 مدارس وإدارة تعليمية بالإبراهيمية





أشار محافظ الشرقية الي أن موافقه مجلس الوزراء ، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، ولائحته التنفيذية ، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.





فيما حرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافه علي المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل





وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أعمال إنشاء وتطوير 3 مدارس وإدارة تعليمية بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون و 700 ألف جنيه.





وأشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 1546 فصل جديد بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.





أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب ، مشددًا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الاعمال طبقا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل.





ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة الابراهيمية بتكلفة مالية بلغت 17 مليون و 700 ألف جنيه حيث شملت تلك المشروعات ، إنشاء جديد لإدارة الإبراهيمية التعليمية بتكلفة مالية 5 مليون و 700 ألف جنيه ، وأعمال الإحلال الجزئي لعدد 29 فصل بمدرسة الطرادية الإبتدائية بتكلفة 5 مليون جنيه .





أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة مدرسة تل محمد للتعليم الأساسي لإضافة 15 فصل وبتكلفة بلغت 4 مليون جنيه، وأعمال توسعة مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي لإضافة 9 فصول وبتكلفة بلغت 3 مليون جنيه وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.