برلماني: لدينا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب

أكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق الرؤية والخطة التعليمية على أرض الواقع لا زال بها أوجه قصور.





ودعا قرقر ، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة في مستوى المعلمين، قائلا: "عندنا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب"، مشيرا إلى أن توفير التابلت في العملية التعليمية "شيء جيد"، إلا أن هناك قرى لا يوجد بها انترنت بخلاف صيانة التابلت وما تسبب في إرهاق أولياء الأمور.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة العجز الكبير في المعلمين على مستوى مصر، قائلا: وأذكر هناك دائرتي بلقاس وجمصة هناك العديد من المدارس بلا مدرسين، ولذلك أطالب اعتبار دائرتي مناطق نائية لتوفير المعلمين، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين وزارة التعليم والوزارات الأخرى، ومن بينها الأوقاف وكذلك أراضي التبرعات من الأهالي.



