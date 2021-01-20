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تعليم

مدير cbc extra: نواجه حروب الجيل الرابع والخامس ويجب توسيع التوعية لطلاب الإعلام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:43 م
الاستاذ محمد حلمي
الاستاذ محمد حلمي
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أحمد الشاهد

قال محمد حلمي مدير قناة cbcextra ، إننا حاليا نواجه حروب الجيل الرابع والخامس ، من حيث مواجهة الشائعات وهي ليست ليست مقتصرة على المتخصيين في مجال الاعلام ، وإنما تتعلق أيضا بالعديد من الشخصيات المشهورة في المجتمع والتي يسلم بكلامهم الكثير من الناس دون التأكد أو التفكير في صحة كلامهم .

وأضاف حلمي ، خلال الويبينار الذي عقدته كلية الاعلام بجامعة القاهرة لمناقشة أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه يجب أن نأخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة ومحاربة الصفحات التي تروج لهذه الاخبار الكاذبة ، كما أننا نعاني مع اقتصاص الحقائق والاخبار ونشر بعضها دون تعريف الناس بالحقائق كاملة ، حيث يجب على كليات الاعلام توسيع الدراسات الاعلامية لطلابها وتعريفهم بها .


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ويترأس هذا الوينبار الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتدير الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد، وبإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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