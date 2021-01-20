رئيس جامعة المنوفية يشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال لقائه الشهرى بعمداء الكليات

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لقائه الشهرى بعمداء الكليات ونوابه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة عبر مواقع التواصل الإلكترونية "اونلاين" لمناقشة أهم الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم، ومتابعة آخر المستجدات.





استهل مبارك اللقاء بتقديم خالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولجميع من وافتهم المنيه من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء لجميع المصابين.





شدد مبارك على أهمية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس، وأهمية الحفاظ على التباعد النسبى وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات واستمرار تعقيم جميع وحدات الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع.





واستعرض مبارك خلال اللقاء ماتم من فعاليات وأنشطة خلال هذا الشهر.