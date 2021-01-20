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بعد كشف عبد الغفار تفاصيل تطبيق التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة.. التعليم العالي: بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021.. ويساعد على تحقيق الشفافية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:31 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

تفاصيل تطبيق التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة

التعليم العالي: تطبيقه بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021


لجأت وزارة التعليم العالي مؤخرا إلى ابتكار حل جديد لما تشهده الجامعات الخاصة سنويا من شكوى الطلاب بعد قبولهم بسبب قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، وغيره من المشكلات في التقديم الأمر الذي جعل من الضروري تحويل تنسيق الجامعات الخاصة إلى إلكتروني.

 

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إن الوزارة رصدت  قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، موضحا أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة ، بحيث يقوم على تطبيق التنسيق الاليكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.


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وأضاف وزير التعليم العالي "لا نتدخل في امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز"، موضحا أن هذا نظام الإليكتروني مستحدث وأنه تم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنيين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا، مؤكدا أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية.

 

بينما قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ضوابط تطبيق النظام، إنه يتم تطبيق النظام الإلكتروني اعتبارا من القبول الجديد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، موضحا أنه لن يتم إعلان  قبول أي تسجيل لطالب في مكتب القبول الخاص بأمانة مجلس الجامعات الخاصة وذلك إلامن خلال القبول الإلكتروني، بحيث لن يعد بأى طلاب يتم قبولهم مباشرة عن طريق الجامعات.

 

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن السماح للجامعات بالبدء في إجراء إختبارات القبول للكليات التي يوجد بها أماكن شاغرة، بحيث تكون الجامعات مسئولة عن تحديد ، قيمة مصروفاتها السنوية لكل كلية، وتحديد السعة الأستعابية للطلاب.

 

وتابع : كما ستكون هذه الجامعات مسؤولة عن موعد إجراء الاختبارات الخصة بالقبول ، من يقم بسداد مصروفات الترم الأول ليس من حقه سحبها وليس من حقه إعادة الاختيار

 

بينما كان قد قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة التعليم العالي تسير نحو مسار تطوير البنية التحتية بكل قوة وهو مسار يوازي المسار الثاني من إنشاء الجامعات الأهلية فقد كان هناك تصديق أعلن الوزير من قبل الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية.

 

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك مسار أخر بإعادة التنظيم العام للجامعات الخاصة فقد أعلن الوزير ان هناك تنسيقا إلكترونيا للجامعات الخاصة العام المقبل، مضيفا: "نحن نبحث اين مواضع شكوى الناس لنبحث عن حلها وفي الوقت ذاته ما يحدث من تطوير في مقررات ومناهج المقررات الحكومية والأهلية يصاحبه تطوير في المقررات بالجامعات الخاصة".

 

بينما كان قد أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم أكثر من 6 مليارات جنيه دعمًا للبنية التحتية المعلوماتية، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات أصبح 71 جامعة بعد أن كان 41.

 

ولفت إلى أن "الجامعات الخاصة 35 ولكن قدرة استيعابها لا تزيد على 6%، ولذلك فالتوسع في الجامعات المصرية والبرامج والكليات بها يستوعب الضغط الأكبر، حيث إن الجامعات الحكومية تتحمل أكثر من 80% يلتحقون بها"، واستطرد: "منتظرين 4 ملايين و200 ألف طالب في 2030 لابد من استقبالهم".

 

 

وفي سياق متصل كان قد أشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية.

 

وأكد أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص، مشيرا إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على الأرض.


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