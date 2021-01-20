إنجازات مشهودة.. رسالة من إعلامية كويتية لـ ملك البحرين

هنأت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة بمناسبة منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشادت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، بالدور الريادي لملك البحرين لما تحقق من إنجازات مشهوده فى عهده وحرصه الشديد على ترسيخ دعائم الـأمن والسلام والاستقرار فى ربوع المنطقة من خلال الدبلوماسية الرصينة الحكيمة، وسعيه الدؤوب على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.







