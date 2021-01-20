اليوم.. الفنان أحمد السعدون ضيف برنامج القاهرة اليوم

يحل الفنان أحمد السعدون، اليوم الاربعاء ضيفا على الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، في تمام الساعة العاشرة والنصف، للحديث عن أعماله في الفترة الأخيرة.
ومن المنتظر أن يتحدث أحمد السعدون عن مشاركته في مسلسل "دماء من ماء" مع الفنان ميلاد يوسف والذي وصفه بأنه سيكون مفاجأة للجمهور.
يذكر أن أبرز أعمال السعدون كان مسلسل "لقيت روحي وجار القمر وللحب جنون " الذين ساهموا في انطلاقته إلى الجمهور.
برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل، وإخراج عبد الرحمن زهران.