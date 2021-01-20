اليوم.. الفنان أحمد السعدون ضيف برنامج القاهرة اليوم

يحل الفنان أحمد السعدون، اليوم الاربعاء ضيفا على الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، في تمام الساعة العاشرة والنصف، للحديث عن أعماله في الفترة الأخيرة.





ومن المنتظر أن يتحدث أحمد السعدون عن مشاركته في مسلسل "دماء من ماء" مع الفنان ميلاد يوسف والذي وصفه بأنه سيكون مفاجأة للجمهور.





يذكر أن أبرز أعمال السعدون كان مسلسل "لقيت روحي وجار القمر وللحب جنون " الذين ساهموا في انطلاقته إلى الجمهور.





برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل، وإخراج عبد الرحمن زهران.