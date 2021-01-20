ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم.. الفنان أحمد السعدون ضيف برنامج القاهرة اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:33 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يحل الفنان أحمد السعدون، اليوم الاربعاء ضيفا على الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، في تمام الساعة العاشرة والنصف،  للحديث عن أعماله في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتحدث أحمد السعدون عن مشاركته في مسلسل "دماء من ماء" مع الفنان ميلاد يوسف والذي وصفه بأنه سيكون مفاجأة للجمهور. 

يذكر أن أبرز أعمال السعدون كان مسلسل "لقيت روحي وجار القمر وللحب جنون " الذين ساهموا في انطلاقته إلى الجمهور.

برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل، وإخراج عبد الرحمن زهران.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام