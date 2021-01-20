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اقتصاد

الإدريسي: الإشادات الدولية ترفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:59 م
علي الادريسي
علي الادريسي
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آية الجارحي
 توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وقال على الادريسي الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن توقع ستاندرد تشارترد بشان مصر يمثل إشادة عالمية جديدة بشأن الاقتصاد المصري.

وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذه الاشادات جاءت نتيجة لـ الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة و ابرزها برنامج الاصلاح الاقتصادى بجانب قدرة الدولة على التصدى لصدمة جائحة كورنا.


وتابع الخبير الاقتصادي: وذلك عن طريق تقديم عديد من المبادرات و المساعدات للنشاط الاقتصادى و بالاخص بالنسبة للقطاعات الاكثر تضررا، مشيرا إلى أن هذه الاشادات سوف تنعكس على مزيد من الثقة من جانب المستثمرين و بالاخص الاجانب تجاه الاقتصاد المصرى.

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