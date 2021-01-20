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منوعات

بسبب اسم الطفل الأول.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من منزلهما

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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مريم صليب
طردت شابة تبلغ من العمر 23 عاما وزوجها 25 عاما، من المنزل بعد أن علمت والدة الشاب أن زوجته حامل وتريد تسمية الطفلة على اسم والدتها المتوفاة منذ 7 سنوات لشدة تعلقها بها.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 52 عاما، قامت بطرد ابنها وزوجته برغم ظروف حملها من المنزل بعد أن علمت رغبة زوجة ابنها في تسمية أول طفلة باسم والدة الزوجة.


غضبت السيدة لأنها كانت تطمح أن تسمي الزوجة أول طفلة على اسمها لأنها كانت تعاملها بحب وعطف شديدين، وقررت أن يعيشا سويا في نفس المنزل بدلا من شراء منزل بعيدا عنها، ولكن تبدلت الأحوال في يوم وليلة.
 

استيقظ الشاب وزوجته على صوت والدته وهي تخرج أمتعتهما من الخزانة، وأحضرت قوة من الشرطة طلبت منهم إخراجهما من منزلها بالقوة وطردتهما وتنكرت من ابنها، وقالت إنها كانت تعطف عليهما ولكن ضاق بها الحال، وإن ذلك الشاب ليس ابنها. 
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