ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في "تصفية الحديد والصلب"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:02 م
شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب
Advertisements
فريدة محمد وماجدة بدوي
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن القرار الصادر من الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب بتصفية الشركة، مشيرة إلى أن القرار جاء مخالفا لما سبق وأعلنته وزارة قطاع الأعمال مرارا من إعداد خطة للنهوض بشركات القطاع العام.

وطرحت النائبة سناء السعيد قضية تصفية الشركة في اجتماع اللجنة أمس، وأشارت إلى ما سينجم عن ذلك من تشريد للعمال، وطالبت بتشكيل لجنة برلمانية للذهاب ومقابلة العمال بالمصنع، وتم إدراج هذا الطلب بالفعل في خطة اللجنة، حسب تأكيدها.

وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: "بالتأكيد لا نريد أن تستمر الشركة في نزيف الخسائر، لكن ما هي خطط الحكومة ووزارة قطاع الأعمال لإنقاذ هذه الشركة من التصفية؟ خاصة مع وجود عمالة ماهرة من الممكن استثمارها في نفس القطاع؟ وهل ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال هو نتيجة حتمية للخسائر المستمرة؟ أم أن هناك طريقة ممنهجة في الإدارة أدت للوضع الراهن الذي لا يقبله أحد؟".

وقالت: شركة الحديد والصلب ليست مجرد شركة، بل هي جزء من تاريخ اقتصادنا الوطني، وبداية مرحلة التحول الكبير نحو التصنيع، وتمثل الكثير في وجدان المصريين عموما، ووجدان العمال وأسرهم،  والأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالمصنع تاريخيا، ولهذا فإن قرارا كهذا لا يمكن التعامل معه كأمر لا يمكن النقاش فيه، خاصة مع الوضع في الاعتبار خطط تحول أرض المصنع إلى منتجعات سكنية، ومصير العمال وأسرهم بعد قرار التصفية".

وأضافت في طلب الإحاطة:"وبناء على ذلك، وحرصا على نمو قطاع الأعمال العام، والحفاظ على دعائم الاقتصاد الوطني، فإننا نطالب وزارة قطاع الأعمال العام، بطرح كل ما لديها من دراسات أدت لمثل هذا القرار أمام المجلس، وإعادة الدراسة وفحص الأمر بشكل متعمق، مع ترسيخ مبدأ الحوار والشفافية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب تشارك في عملية التقييم والمتابعة والتحري حول الحلول الممكنة لإنقاذ الشركة من قرار التصفية، والحفاظ على العمال والاقتصاد القومي، وعدم استنزاف موارد الدولة في ذات الوقت".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بتأجيل تصفية شركة الحديد والصلب

الحديد والصلب يلفظ أنفاسه الأخيرة.. اعتراضات برلمانية واسعة.. نواب: يوجد تعمد بعدم إصلاح وتطوير الشركة وتحذير بعدم التسرع في التصفية

تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال لـ أحمد موسى: مرتاح للقرار ولا أمل في تطويرها.. وبكري يقدم استجوابا للبرلمان

بتخسر مليارات.. رد عنيف من نجيب ساويرس على منتقدي تصفية شركة الحديد والصلب

ترشيحاتنا

تعرف على تاريخ مواجهات مصر وروسيا بمونديال اليد

رسميا.. بتروسبورت يوافق على استضافة مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري المصري

الخميس 28 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

شوبير يتهم موسيماني بالتسبب في إصابة وليد سليمان وغيابه عن كأس العالم للأندية

300 ألف صاروخ يضرب إسرائيل من كل الجهات خلال الحرب القادمة

رغم اعتراضات النواب.. جبالي يغلق باب التعقيب على بيان وزير التعليم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها