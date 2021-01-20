ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اشتعال أحداث مسلسل لؤلؤ بالحلقة الـ18 بعد ظهور والدتها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:17 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
Advertisements
مريم عزت
اشتعلت أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 18 ، بعدما وجدت " لؤلؤ" والدتها التى لم تعرف عنها اى معلومات منذ خروجها من السجن ، ولكن تفاجئت بها أمام سيارتها بعد نهاية الحفلة و بعد مغادرتها المسرح لكاميليا لتقديم فقرتها . 

وقامت " لؤلؤ " بالبكاء ولم تسيطر على فرحتها  بعد لقاء والدتها ، وقامت بالتوجه إلى منزلها بصحبتها فى مشهد مؤثر و أرسلت لحضور مهندس الديكور والستايلست الخاص بها للقيام بغرفة كبيرة لها داخل فيلتها وإحضار ملابس جديدة لوالدتها، كما قامت بالذهاب الى والدها لتحذره من الذهاب الى منزلها او الظهور فى حياتها. 

وانتهت الحلقة 18 من مسلسل لؤلؤ بمشهد تشويقى لصديقة " لؤلؤ " بعد الذهاب الى حبيب لؤلؤ الجديد وهو الفنان محمد الشرنوبى . 


ونجحت مى عمر فى تقديم شخصية "لؤلؤ" ، المطربة التى تبدأ من الصفر ثم تنطلق فى سماء النجومية وعالم الثراء، بحرفية شديدة، واستطاعت خلق ضجة كبيرة عقب عرض الحلقات الأولى، نتيجة حضورها المبهر، وكسبت رهانها بخلق حالة من الإبداع الفنى على الشاشة، ولاقى المسلسل ردود أفعال واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا، حيث تصدرت أحداث المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية، واحتلت الترند على موقع “جوجل وكذلك يوتيوب. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مش مستواكي.. معجبة تهاجم نرمين الفقي بسبب دورها بمسلسل لؤلؤ.. والأخيرة ترد

عامل ضجة كبيرة.. ماذا قالت سلوى عثمان عن دور مى عمر في مسلسل لؤلؤ

مسلسل "لؤلؤ" يتصدر تريند جوجل وفيسبوك بعد عرض 8 حلقات

الحلقات الأخيرة من مسلسل "طلقتك نفسي" تتصدر الترند

بعد مسلسل لؤلؤ.. مى عمر تتصدر جوجل وترد على منتقديها

مى عمر تحتل المركز الـ 7 على تريند يوتيوب بأغنية "إن جيت للحق".. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب اسم الطفل الأول.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من منزلهما

قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

بعد 10 سنوات.. سيميوني يصدم أتلتيكو مدريد

عباس أبو الحسن يعلق على أزمة التورتة الجنسية: تثيركم العورة وأنتم العوار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها