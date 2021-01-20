اشتعال أحداث مسلسل لؤلؤ بالحلقة الـ18 بعد ظهور والدتها

مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 18 ، بعدما وجدت " لؤلؤ" والدتها التى لم تعرف عنها اى معلومات منذ خروجها من السجن ، ولكن تفاجئت بها أمام سيارتها بعد نهاية الحفلة و بعد مغادرتها المسرح لكاميليا لتقديم فقرتها . اشتعلت أحداث ، بعدما وجدت " لؤلؤ" والدتها التى لم تعرف عنها اى معلومات منذ خروجها من السجن ، ولكن تفاجئت بها أمام سيارتها بعد نهاية الحفلة و بعد مغادرتها المسرح لكاميليا لتقديم فقرتها .





وقامت " لؤلؤ " بالبكاء ولم تسيطر على فرحتها بعد لقاء والدتها ، وقامت بالتوجه إلى منزلها بصحبتها فى مشهد مؤثر و أرسلت لحضور مهندس الديكور والستايلست الخاص بها للقيام بغرفة كبيرة لها داخل فيلتها وإحضار ملابس جديدة لوالدتها، كما قامت بالذهاب الى والدها لتحذره من الذهاب الى منزلها او الظهور فى حياتها.





وانتهت الحلقة 18 من مسلسل لؤلؤ بمشهد تشويقى لصديقة " لؤلؤ " بعد الذهاب الى حبيب لؤلؤ الجديد وهو الفنان محمد الشرنوبى .









مى عمر فى تقديم شخصية "لؤلؤ" ، المطربة التى تبدأ من الصفر ثم تنطلق فى سماء النجومية وعالم الثراء، بحرفية شديدة، واستطاعت خلق ضجة كبيرة عقب عرض الحلقات الأولى، نتيجة حضورها المبهر، وكسبت رهانها بخلق حالة من الإبداع الفنى على الشاشة، ولاقى المسلسل ردود أفعال واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا، حيث تصدرت أحداث المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية، واحتلت الترند على موقع “جوجل وكذلك يوتيوب. ونجحتفى تقديم شخصية "" ، المطربة التى تبدأ من الصفر ثم تنطلق فى سماء النجومية وعالم الثراء، بحرفية شديدة، واستطاعت خلق ضجة كبيرة عقب عرض الحلقات الأولى، نتيجة حضورها المبهر، وكسبت رهانها بخلق حالة من الإبداع الفنى على الشاشة، ولاقى المسلسل ردود أفعال واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا، حيث تصدرت أحداث المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية، واحتلت الترند على موقع “جوجل وكذلك يوتيوب.



