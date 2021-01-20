خلال الاجتماع الشهري .. رئيس جامعة المنوفية يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهري للجنة المختبرات والأجهزة العلمية، والتى تضم فى عضويتها نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب ، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، عمداء الكليات، و المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب محمد سعيد مدير عام التخطيط والمتابعة، والمحاسب نصر سلام مدير عام المشريات، وذلك عبر مواقع التواصل الإلكترونى "اونلاين".





وأكد مبارك ، أنه تم تمويل المرحلة الثالثة من اجمالي الاعتمادات المالية في خطة العام المالي 2020 / 2021، وتم مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للجامعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدراج المشروعات الجديدة المطلوبة بالخطة وهي: تعلية دور بمبني الصالات متعددة الأغراض وتطوير الموقع العام، إنشاء مدرجات التربية النوعية بمدينة اشمون، تطوير الموقع العام للمجمع النظري (علوم، تجارة، آداب، إعلام، حقوق، حاسبات ومعلومات)، إنشاء مدرجات كلية الصيدلة، استكمال إنشاء صالة الجمباز، استكمال المعهد الفني للتمريض بمنشية سلطان، تطوير مدينة كلية الهندسة مبني 4،3،2،1، وعرض المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في خطة العام المالي 2020/ 2021 وجاري عمل تقرير مفصل بها لوزارة التخطيط.



