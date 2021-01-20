ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خلال الاجتماع الشهري .. رئيس جامعة المنوفية يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:13 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهري للجنة المختبرات والأجهزة العلمية، والتى تضم فى عضويتها نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب ، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، عمداء الكليات، و المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب محمد سعيد مدير عام التخطيط والمتابعة، والمحاسب نصر سلام مدير عام المشريات، وذلك عبر مواقع التواصل الإلكترونى "اونلاين".

وأكد مبارك ، أنه تم تمويل المرحلة الثالثة من اجمالي الاعتمادات المالية في خطة العام المالي 2020 / 2021، وتم مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للجامعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدراج المشروعات الجديدة المطلوبة بالخطة وهي: تعلية دور بمبني الصالات متعددة الأغراض وتطوير الموقع العام، إنشاء مدرجات التربية النوعية بمدينة اشمون، تطوير الموقع العام للمجمع النظري (علوم، تجارة، آداب، إعلام، حقوق، حاسبات ومعلومات)، إنشاء مدرجات كلية الصيدلة، استكمال إنشاء صالة الجمباز، استكمال المعهد الفني للتمريض بمنشية سلطان، تطوير مدينة كلية الهندسة مبني 4،3،2،1، وعرض المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في خطة العام المالي 2020/ 2021  وجاري عمل تقرير مفصل بها لوزارة التخطيط.

كما أحاط مبارك الأعضاء بجملة ماتم تسميحه من المستخلصات والمستندات من إجمالي الاعتمادات المخصصة للجامعة وتم ارسالها للإدارة العامة للشئون المالية لاستكمال اجراءات الصرف، مؤكدا على الكليات بسرعة استصدار أوامر التوريد لبنود التجهيزات للمبالغ المرتبطة بها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد القاصد : تسجيل 18672 بحثا في جامعة المنوفية

ننشر شروط التقدم لجوائز جامعة القاهرة في المجالات العلمية

وزارة التخطيط تعلن ملامح خطة المواطن الاستثمارية في الإسكندرية.. 279 مشروعا بتمويل 16,6 مليار جنيه بزيادة 35% عن العام الماضي.. واستكمال إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن طلب بيراميدز حكام أجانب للقاء الأهلي

في ذكرى رحيلها.. كل ما تريد أن تعرفه عن سعاد مكاوي.. قصة وفاتها المأساوية ولماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها

أب يجرد رضيعته من ملابسها فى البرد.. والأم: دائم تعاطى المخدرات والتهجم علينا

عباس أبو الحسن يعلق على أزمة التورتة الجنسية: تثيركم العورة وأنتم العوار

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها