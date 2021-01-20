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برلمان

أميرة أبو شقة: أبحاث الطلاب وصل سعرها في السوق السوداء إلى 300 جنيه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:15 م
النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
انتقدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، الغش في ابحاث الطلاب بقولها : " الابحاث وصل سعرها في السوق السوده لـ250  و300 جنية". 

وقالت البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي إن التعليم لن يحل الا بتكامل كافة محاور المنظومة التعليمية حيث المعلم والطالب والمنظومة اللوجستية، مضيفة : " المعلم مش مقتنع بالمناهج". 

من جانبها شددت ايضا البرلمانية سهير عبد الحميد، عضو مجلس النواب، علي أهميه عودة هيبة المعلمين أمام الطلاب والقضاء علي ما يتعرض له البعض من " التهزيق " داخل المدرسة علي حد وصفها.
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