موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يوضح حقيقة خلافه مع سعد لمجرد .. محمد زيدان يرسل قبلة لزوجته.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جديدة









شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.









نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









حرص لاعب كرة القدم محمد زيدان على مشاركة متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو للمطرب سعد لمجرد ليوضح شائعة الخلاف الواقع بينهما.

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: