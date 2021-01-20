نائبة تطالب بمجانية شريحة الإنترنت للطلاب ومشاركة الوزارة في العبء المادي





قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه يوجد عدم اتساق كبير في أن يحمل الطالب تابلت بينما يجلس على " ديسك مكسور، ومدرسته بها حمامات دون مياه"، داعية لضرورة أن يشمل التطوير التعليمي أيضا المنشأت التعليمية.





ووجهت صابر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، والتي يلقي فيها الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم بيان الوزارة، ، سؤالا للوزير عن خطة الوزارة لعلاج هذا القصور وخططها في صيانة وتطوير المدارس، ولاسيما تلك البعيدة عن المراكز والعواصم.





كما تقدمت بسؤال ثاني خلال مداخلتها بالجلسة العامة عن ألية علاج العبء المادي الذي يقع على عاتق الأسرة المصرية في فاتورة الأنترنت ومدى إمكانية مشاركة الوزارة في تخفيف هذا العبء وتقديمه مجانا للطلبة.