ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة تطالب بمجانية شريحة الإنترنت للطلاب ومشاركة الوزارة في العبء المادي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:01 م
أميرة صابر، عضو
أميرة صابر، عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين،  إنه يوجد عدم اتساق كبير في أن يحمل الطالب تابلت بينما يجلس على " ديسك مكسور، ومدرسته بها حمامات دون مياه"، داعية لضرورة أن يشمل التطوير التعليمي أيضا المنشأت التعليمية.

ووجهت صابر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، والتي يلقي فيها الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم بيان الوزارة، ، سؤالا للوزير عن خطة الوزارة لعلاج هذا القصور وخططها في صيانة وتطوير المدارس، ولاسيما تلك البعيدة عن المراكز والعواصم.

كما تقدمت بسؤال ثاني خلال مداخلتها بالجلسة العامة عن ألية علاج العبء المادي الذي يقع على عاتق الأسرة المصرية في فاتورة الأنترنت ومدى إمكانية مشاركة الوزارة في تخفيف هذا العبء وتقديمه مجانا للطلبة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الواحد بـ240 دولار.. وزير التعليم: اجهزة تابلت المرحلة الثانوية كلفتنا 9 مليارات جنيه

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن "شريحة التابلت"

صحة الدقهلية: وصول 15 جهاز مونيتور لمستشفى صدر المنصورة

النائب أحمد رمزي: ملفا التعليم والصحة أبرز أولوياتي تحت القبة

بعد قرار اللجنة العامة.. رئيس الحكومة و8 وزراء أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري

سابقة تاريخية للبرلمان .. لجان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 1947.. خطوة جريئة من اليونان تشعل الحرب مع تركيا

فوائد اللبان الدكر

الخميس 28 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

ضبط الأب المتهم بتعرية طفلته والتعدى عليها بإحدى قرى الدقهلية

اليوم ..مصر تقص شريط الدور الرئيسي لمونديال اليد بمواجهة الاتحاد الروسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها