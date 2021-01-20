ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تصدرت المنتجة سارة الطباخ وخطيبة المطرب محمد الشرنوبي السابقة؛ مؤشر البحث على جوجل بعد نشر الشرنوبي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام نص الحكم الصادر ضدها والقاضي بحبسها عامين وكفالة ألفي جنيه.

وتعتمد سارة الطباخ ؛ على ستايل مختلف يميزها عن غيرها من خلال ظهورها بفساتين بتصميمات جديدة مواكبة العصر وللموضة. 

وتميل سارة الطباخ؛ إلى الألوان الغامقة والغريبة والنادرة فى ارتدائها ملابس كاجوال وسواريه. 

وتعتمد على وضع المكياج الثقيل برسمة العيون بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها جريئة. 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور سارة الطباخ. 

  يلي نرصد تفاصيل الأزمة. 
قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالحبس غيابيًا عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه ضد المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد .

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة.

وفي قضية أخرى كانت سارة الطباخ اتهمت المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

محلل سياسي أمريكي: بايدن سيتعاون مع الصين.. وسيعادي هذه الدولة

وائل الإبراشى لـ نقيب الإعلاميين: أنا بصحة جيدة وأنتظر المسحة القادمة

أول تعليق من جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي

لعلاج السكر.. تفاصيل حصول دكتور بـ صيدلة الأزهر على 4 براءات اختراع

6 موافقات حكومية مهمة في اجتماع حكومة مدبولي.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام