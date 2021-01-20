بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

تصدرت المنتجة سارة الطباخ وخطيبة المطرب محمد الشرنوبي السابقة؛ مؤشر البحث على جوجل بعد نشر الشرنوبي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام نص الحكم الصادر ضدها والقاضي بحبسها عامين وكفالة ألفي جنيه.





وتعتمد سارة الطباخ ؛ على ستايل مختلف يميزها عن غيرها من خلال ظهورها بفساتين بتصميمات جديدة مواكبة العصر وللموضة.





وتميل سارة الطباخ؛ إلى الألوان الغامقة والغريبة والنادرة فى ارتدائها ملابس كاجوال وسواريه.





وتعتمد على وضع المكياج الثقيل برسمة العيون بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها جريئة.





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور سارة الطباخ.





يلي نرصد تفاصيل الأزمة.

حبس سارة الطباخ عامين لتبديد مبالغ مالية ملك محمد الشرنوبي قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالحبس غيابيًا عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه ضد المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد .