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حوادث

ضبط 12 طن ملح طعام ورنجة فاسدة قبل طرحها للبيع بحملة بالغربية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط 12 طن ملح طعام ورنجة فاسدة قبل طرحها للبيع فى الأسواق، وطن سكر تموينى مهرب للبيع فى السوق السوداء بغرض التربح ماليا.
كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 11 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "متحجر"، ومدون عليه علامات تجاريه وهمية غير مسجلة، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مطحن ملح بدون ترخيص بنطاق المحافظة تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط طن أسماك مدخنة "رنجة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص.
 كما تم ضبط طن و71 كيلو "سكر تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، بحوزة مالك محل بدال تموينى، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 وتم التحفظ على المضبوطات فى جميع الوقائع، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
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