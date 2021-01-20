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محافظات

غرامات فورية لـ 103 مواطنين لعدم ارتداء الكمامات بالغربية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود رؤساء المدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة عقب منحهم الضبطية بقرار وزير العدل .

، حيث تم تحرير عدد (١٠٣) محضر لأشخاص وعدد (٥) محاضر لمنشآت يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (١٠٣) منهم بإجمالي مبلغ ٥١٥٠ جنيه وتم تحويل عدد (٥) محاضر لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١٤) سوق، عدد (٤) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٧) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .

يُذْكَر أنه قد تم تحرير عدد (١١١٢) محضر لعدم إرتداء الكمامة وتم التصالح مع عدد(١٠٨٩) بإجمالي مبلغ ٥٤٤٥٠ جنية وتم تحويل عدد (٢٣) محضر لم يتم التصالح عليهم  للنيابة العامة ، كما تم فض عدد (٨٥) سوق ، عدد (٤٣) فرح ومأتم ،كما تم غلق وتشميع عدد (١٨٣) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال ٤ أيام .

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.
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