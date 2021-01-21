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برلمان

نائب يشيد بجهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

الخميس 21/يناير/2021 - 02:00 ص
النائب بهاء أبو الحمد
النائب بهاء أبو الحمد
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القسم السياسى
أشاد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب بجهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية والاهتمام بالطبقات الأكثر فقرا ومساعدتهم في عيش حياة كريمة.

وطالب أبو الحمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالاهتمام بحافظات الصعيد بوجع عام والأقصر بوجه خاص، مشيرا إلى أهمية توفير فرص عمل جديدة وتوفير قلاع صناعية بعيدا عن المناطق الأثرية تستوعب أكثر عدد من العمالة بهذه المحافظة، لافتا إلى ضرورة الإنتهاء من إقامة كلية الطب بالأقصر.

وأشار عضو البرلمان إلي ضرورة التكاتف بين جميع أفراد الشعب، وتنفيذ إجراءات الحكومة في الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للحد من الضرر الذي سببه في كافة المجالات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الحكومة المصرية بدأت فى تحقيق نجاحات ملموسة فى فترة قصيرة، وانعكست إيجابًا على جهود التنمية وقدرة الدولة فى التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة صباح اليوم الأربعاء بمناسبة احتفالية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن الدولة قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل وتوفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.
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