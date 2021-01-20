نائب يوجه الشكر للرئيس السيسى لهذا السبب

وجه النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاسيما وأن مصر شهدت أنزه انتخابات في عهده.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس والتي يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفترة 2018 -2020.





وقال البرلماني أنه خاض الانتخابات كشاب وأمله في النجاح، كاشفا عن إنه فاز في جولة الانتخابات متغلبا علي منافسه ب28 صوت، وهما السبب في وجوده هنا تحت القبة.





وأضاف عضو مجلس النواب حديثه موجها الشكر للقضاء المصري والهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن الشرطة المصرية.