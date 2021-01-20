تبرع من الأورمان.. تضامن الغربية: تسليم عدد من الأجهزة الطبية لـ حميات طنطا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ، اليوم الأربعاء، تسليم عددا من الأجهزة الطبية إلى إدارة مستشفى حميات طنطا التابع لمديرية الصحة بالغربية.









جاء ذلك بمشاركة مجتمعية بدعم وتبرع من جمعية الأورمان، بحضور مدير المستشفى وعدد من ممثلي القيادات الصحية والتنفيذية داخل المحافظة، وقيادات فرع جمعية الأورمان بالغربية.



