أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لـ كليب نمر 2

ونشر أحمد الفيشاوي صورة صورة من كواليس كيلب نمبر 2 ، وعلق قائلا :" خلصنا تصوير نمر 2 .. انتظرونا قريبا ".

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وضم البوستر النجم احمد الفيشاوي وخالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد وعلق قائلًا "30 مارس".





فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.



