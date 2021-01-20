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فن

أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لـ كليب نمر 2

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصويره أغنيته الجديدة نمبر 2 عبر حسابه الشخصي بموقع التوةاصل الاجتماعى إنستجرام . 

ونشر أحمد الفيشاوي صورة صورة من كواليس كيلب نمبر 2 ، وعلق قائلا :" خلصنا تصوير نمر 2 .. انتظرونا قريبا ". 

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وضم البوستر النجم احمد الفيشاوي وخالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد وعلق قائلًا "30 مارس".

فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.
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