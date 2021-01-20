نائب:هناك مشكلة في تأهيل المعلمين وفي إعادة صياغة المناهج التعليمية

قال النائب هاني أباظة أن هناك مشكلة في تأهيل المعلمين وفي اعادة صياغة المناهج التعليمية، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية فاقدة الثقة في التعليم الحكومي ونحتاج وقت لاختبار مخرجات التعليم.





وتساءل : ماذا عن شكل الثانوية العامة هذا العام ،وماذا عن قانون التعليم وتعديلاته.





وعن الدمج قال أن هناك أولاد عندهم اعاقة تم دمجهم في الأصحاء ولكن هناك مدرسين لا يستطيعون التعامل مع هؤلاء الأولاد، وتابع نحتاج ثورة كبيرة في تأهيل المعلمين.





وووجه النائب حسام المندوه الحسيني التحية للوزير علي المضي قدما في تطوير التعليم، ولكن الواقع يقول أن الناس مش حاسة بكل الكلام ده.





وتابع : في ظل هذا التحول الرقمي أين المعلم من ذلك هناك معلمين لا يعرفون التعامل مع هذه الرقمنه محتاج تدريب وتثقيف وتأهيل وتقدير مادي ومعنوي.





أما بالنسبة للمتعلم نقول لا لماذا لا يتابع المنصات والقنوات التعليمية الجديدة، أقول للوزير أن المحتوي العلمي غير جاذب اتمني انشاء نظام يكون به ابهار بصري حتي ينجذب الطالب بالتعلم.





وتساءل النائب وحيد قرقر متي تنتهي مشكلة القضاء علي الكثافات في الفصول، ولابد من فض الاشتباك القائم بين وزارة التعليم وبين الوزارات الأخري خاصة وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالمدارس أو قطع الأراضي.





وتابع ماذا عن العجز المستمر في المعلمين علي الرغم من اعلان الوزارة عن مسابقات لتعيين معلمين فمتي تنتهي هذه الأزمة.





وقالت النائبة نشوي الديب أن مصر ترتيبها 139 عالميا و13 عربيا وأن الامارات ترتيبها 10 عالميا والثانية عربيا وهذا الأمر يستوقفنا كثيرا، ولفتت أن العملية التعليمية العملية التعليمبة أربعة أضلاع منهج وطالب ومدرسة ومدرس.





وانتقدت الديب الوزير في أنه رغم نقص المدرسين وقيام الوزارة بعمل مسابقة ل 30 ألف مدرس ولكن قررت الغاء هذه المسابقة.





وفيما يتعلق بالمدرس قالت أن راتبة قليل والعوز هو الذي يجعله يعطي دروس وهو الأمر الذي نرفضه جميعا، وعندما نقوم بزيادة المرتب نحاسبه علي أساسي 2014 ولما نحب نجازيه نخصمله علي 2020.





وعن المنهج قالت المناهج التعليمية مليئة بالحشر و"حاجات ملهاش لازمة"، نريد مناهج بها غرس الهوية المصرية وعدم التمييز والعدل.





وعن المدارس ماذا حققنا في ملف الابنية التعليمية، وحتي المدارس الموجودة فيها ضعف في الامكانيات فضلا عن المعاناة التي نشاهدها في التعليم الفني.