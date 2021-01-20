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فن

أحمد الفيشاوي ضيف برنامج ليلة الخميس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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آيه عاطف
وسط أجواء من البهجة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشرة مساء غد "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

ويستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع الفنانين أحمد الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن، وميرهان حسين.

كما تحل ضيفة على الحلقة المُطربة الشابة ربتا الحلاني، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير.
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