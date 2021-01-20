الدفع بأكثر من 1115 معدة لإزالة مياه الأمطار من الشوارع في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه مع بداية سقوط الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة منذ صباح اليوم إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة التى كانت على أهبة الإستعداد والتأهب للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا .

اشار الى أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من ١١١٥ معدة وطاقم للتدخل ورفع تراكمات المياه من شوارع مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية.

كما وجه اللواء المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

وأضاف محافظ البحيرة أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجاري رفع التراكمات أولًا بأول مع الصيانة الفورية لأي أعطال قد تحدث .

وتشهد المحافظة موجه من سوء الأحوال الجوية وخاصة بالمناطق الشمالية اعتبارا من صباح امس الثلاثاء ١٩ يناير والتى من المتوقع ان تستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء ٢٠ يناير الجاري نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية وتحولها إلى شماليه غربية على البحر المتوسط وتكون سرعة الرياح من ٢٥ الى ٣٣ عقدة وارتفاع الموج من ٣.٥ الى ٤.٥ متر.



