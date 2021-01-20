أخبار التوك شو.. أسعار الذهب اليوم.. وحالة الطقس .. و3 وزراء تحت مرمى سهام النواب.. تفاصيل مثيرة

تناولت برامج التوك شو، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي..



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 20- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن البحث العلمى قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.





وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أرقام براءات الاختراع "متواضعة".





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم، الأربعاء 20- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.





عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء.





تتوقع هيئة الأرصاد طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن هناك أنواعا مميتة من الأسماك غير المتواجدة فى الأسواق المصرية وتعتبر نادرة الوجود، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 4500 صنف من الأسماك موجوة فى العالم تنتمي إلى أكثر من 2000 عائلة.





ونصح "مصيلحى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بتناول الأسماك الموجودة فى الأسواق الموجودة فى مصر ومن المياه الإقليمية الخاصة بها، موضحا أن هناك أسماكا تهاجر وتصل إلى قناة السويس والبحر المتوسط، حيث إنه ممنوع تداولها، كما أن هناك 120 نوعا من الأسماك السامة حول العالم.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية بدأت فى تحقيق نجاحات ملموسة فى فترة قصيرة، وانعكست إيجابًا على جهود التنمية وقدرة الدولة فى التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة صباح اليوم الأربعاء بمناسبة احتفالية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن الدولة قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل وتوفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.





قال الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، إن مصر حاليًا مركزها الأول أفريقيا، منوهًا إلى أن مصر الآن إجمالى قدرات توليد الطاقة لديها حوالى 60 ألف ميجا وات، بينما جنوب أفريقيا حوالى 54 الف فقط رغم أنها كانت تسبقنا.





وأضاف "سلماوى" خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن مصر هى الثانى عربيًا بعد المملكة العربية السعودية من حيث قدرات التوليد.





قال الدكترو عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي علاقة وطيدة، مشيرا إلى أنه مثلما قال الرئيس السيسي أن مصر هى الدولة العربية والأفريقية الأولى التى تشارك دول الاتحاد.





وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساعدات الأوروبية لمصر زادت بالفترة الأخيرة بسبب أن مصر ساهمت بشكل كبير بوقف الهجرة غير الشرعية التى كانت تكون من أفريقيا ومصر ببعض السنوات.





قالت الصحفية ولاء نعمة الله، عضو شعبة المحررين البرلمانيين، إنه مع كل فصل تشريعي جديد لا بد أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، وبالتالي كان لدينا برنامج "مصر تنطلق" الذي تم عرضه من قبل رئيس الوزراء أمام الفصل التشريعي الأول عام 2018.









وأضافت عضو شعبة المحررين البرلمانيين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "تن"، أنه تم إخطار الحكومة للتواجد أمام البرلمان لعرض نتائج ما تم إنجازه، لا سيما في ملاحظات أداها العديد من أعضاء اللجنة العامة على أداء الحكومة.





قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصرى متوقع له أن ينمو بمعدل كبير، بالتالي ينتقل فى إطار مصاف الدول الأكثر نموا على المستوى الدولى.





وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبيل جائحة كورونا مصر كانت تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط بـ5.6% وكانت ثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم.



