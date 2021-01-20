ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق الطرق الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع تنفيذ أعمال تحديث منظومة الري، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس اشرف المحمدي ، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري؛ لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة، ومتابعة حل القضايا المشتركة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة " الرش ، بالتنقيط ، تحت السطحي " ، وحث المخالفين على التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية وآليات تنفيذ المشروع، والفائدة التي تعود على المزارع نتيجة التحول إلى نظم الري الحديثة والمتطورة.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المشروع سيسهم في تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتقليل التلوث وتقليل انبعاث غازات الاحتباس، كما سيسهم في زيادة الإنتاجية ومساحات أراضي جديدة وتحسين كفاءة نقل المياه وتحسين كفاءة النقل الحقلي وعدالة توزيع مياه الري، بالإضافة إلى تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه ، وزيادة انتاجية المزارع والحصول على اعلى عائد للفدان. 

وعلى جانب آخر،  تفقد الدكتور ناجح غربية ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عددًا من  الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل، وذلكفي إطار المتابعة المستمرة للنهوض بالإنتاج الزراعي، ومتابعة الزراعات الشتوية.

وتضمنت الجولة المرور على محلات المخصبات والمبيدات، ومناقشة الاستعدادات لحملة تحزيم حول زراعات القمح قبل طرد السنابل، وذلك ضد هجمات الفئران.

وشدد على تكثيف عمليات المرور والتفتيش من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة إلى كافة الجمعيات الزراعية للوقوف على عمليات صرف الاسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حديقة الحيوان تضم 3 زرافات جديدة.. الصادرات الزراعية ترتفع لـ4.9 مليون طن رغم كورونا..حصاد أسبوعي

الزراعة في أسبوع.. ارتفاع حجم الصادرات إلى 4.9 مليون طن.. متابعة أعمال تطوير محطة الخيول العربية الأصيلة.. وحديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات بـ 2 مليون دولار

النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية ندوة بزراعة الفيوم

بتهمة تبديد المياه.. إنذرات ومحاضر وغرامات فورية لمخالفي نظم الري الحديث

وكيلا الزراعة والري بالفيوم يتابعون موقف منظومة الري الحديث بقرية سيلا

رئيس الوزراء: توفير وتوريد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في التحول للري الحديث

ترشيحاتنا

هل يقبل الوضوء بالمسح على الشراب الخفيف؟

تعرف على تاريخ مواجهات مصر وروسيا بمونديال اليد

بسبب اسم الطفل الأول.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من منزلهما

بعد خلعه لملابس طفلته في الشارع.. طبيب نفسي يكشف السبب وراء أفعال الأب

القاهرة والدوحة توقعان مذكرتي تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها