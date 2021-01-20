محافظ كفر الشيخ: تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق الطرق الجديدة

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع تنفيذ أعمال تحديث منظومة الري، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس اشرف المحمدي ، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري؛ لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة، ومتابعة حل القضايا المشتركة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ ، هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة " الرش ، بالتنقيط ، تحت السطحي " ، وحث المخالفين على التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية وآليات تنفيذ المشروع، والفائدة التي تعود على المزارع نتيجة التحول إلى نظم الري الحديثة والمتطورة.





وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المشروع سيسهم في تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتقليل التلوث وتقليل انبعاث غازات الاحتباس، كما سيسهم في زيادة الإنتاجية ومساحات أراضي جديدة وتحسين كفاءة نقل المياه وتحسين كفاءة النقل الحقلي وعدالة توزيع مياه الري، بالإضافة إلى تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه ، وزيادة انتاجية المزارع والحصول على اعلى عائد للفدان.





وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور ناجح غربية ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عددًا من الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل، وذلكفي إطار المتابعة المستمرة للنهوض بالإنتاج الزراعي، ومتابعة الزراعات الشتوية.





وتضمنت الجولة المرور على محلات المخصبات والمبيدات، ومناقشة الاستعدادات لحملة تحزيم حول زراعات القمح قبل طرد السنابل، وذلك ضد هجمات الفئران.





وشدد على تكثيف عمليات المرور والتفتيش من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة إلى كافة الجمعيات الزراعية للوقوف على عمليات صرف الاسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها.



