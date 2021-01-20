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مرأة

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:17 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير الآتي..

يعد فيتامين د من اهم العناصر الغذائية التى يجب توفيرها للجسم حتى يظل صحيا خاليا من الامراض وفي مقدمتها امراض الهشاشة وضعف الاسنان والعظام.

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وأكد من خلال المنشور أن القلب يقوم بإرسال علامات تحذيرية خلال الجسم للإنذار باحتمال الإصابة بـ أزمة قلبية

يبحث المصابون بالناسور عن طريقة علاج الناسور العصعصى للتخلص من الألم المزعج بشكل سريع حيث تكون قوية وتعيق حياتهم.

في ظل انتشار جائجة فيروس كورونا تم انتقال الكثير من الشائعات، والمعلومات المغلوطة بين الأشخاص، والتي يمكن ان تتسبب في إصابة شخص بفيروس كورونا للعديد من المرات، ونقله للآخرين. 

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.
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