ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس البرلمان يطالب أعضاء المجلس بالإلتزام باللائحة الداخلية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:22 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالإلتزام باللائحة الداخلية للمجلس، مضيفًا : نبهت علي النواب عدم الإخلال باللائحة والجلوس فورًا بالمقاعد المخصصة، ممنوع رفع الصوت أو مقاطعه الوزير أثناء حديثة، وإذا استمرينا هكذا فإننا سنكون أمام فوضي .. ولقد اتفقنا في الحفاظ علي المظهر الحضاري للمجلس".

وأضاف جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء والتي تشهد الاستماع إلي والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول بيانه : " أرجو عدم الاخلال باللائحة وبنظام الجلسة"

وشدد رئيس مجلس النواب، إلي أهمية العودة إلي دراسة اللائحة الداخلية، والامتناع عن رفع الصوت والوقوف داخل الجلسة، وعدم التحدث أثناء سيرها.

وفي محاولة مقاطعة بعض النواب، الوزير علق رئيس مجلس النواب : لماذا تتعجلون، هناك دراسة في اللجان، نرجو عدم مقاطعة الوزير"، فيما قال  طارق شوقي معلقًا علي أحد النواب : حضرتك كدة بتغروش ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حنفي جبالي يرفع أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني ليعود للانعقاد غدا

تمهيدا لإعلان تشكيل اللجان النوعية.. حفني جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

مجلس النواب يوافق على تعيين أمين عام جديد.. أشرف رشاد زعيما للأغلبية.. ومقترح للتصويت الإلكتروني وعقد الجلسات عبر وسائل التواصل عن بعد

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لوزيري التعليم والتعاون الدولي

طارق شوقي يوجه الشكر لكل العاملين في المنظومة التعليمية

ترشيحاتنا

أب يجرد رضيعته من ملابسها فى البرد.. والأم: دائم تعاطى المخدرات والتهجم علينا

سيدة تصفع رجلًا في مول شهير بسبب طلبه منها عدم لمس مشترياته.. صور

تجديد حبس الجنزوري و2 آخرين 45 يوما في واقعة فيرمونت

بايدن يصل واشنطن استعدادا لتنصيبه رئيسا لأمريكا

عائدة من الموت تحكي لحظات خروج روحها من جسدها.. تفاصيل مثيرة

جدول مباريات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لليد مصر 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها