رئيس البرلمان يطالب أعضاء المجلس بالإلتزام باللائحة الداخلية

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالإلتزام باللائحة الداخلية للمجلس، مضيفًا : نبهت علي النواب عدم الإخلال باللائحة والجلوس فورًا بالمقاعد المخصصة، ممنوع رفع الصوت أو مقاطعه الوزير أثناء حديثة، وإذا استمرينا هكذا فإننا سنكون أمام فوضي .. ولقد اتفقنا في الحفاظ علي المظهر الحضاري للمجلس".





وأضاف جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء والتي تشهد الاستماع إلي والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول بيانه : " أرجو عدم الاخلال باللائحة وبنظام الجلسة"





وشدد رئيس مجلس النواب، إلي أهمية العودة إلي دراسة اللائحة الداخلية، والامتناع عن رفع الصوت والوقوف داخل الجلسة، وعدم التحدث أثناء سيرها.





وفي محاولة مقاطعة بعض النواب، الوزير علق رئيس مجلس النواب : لماذا تتعجلون، هناك دراسة في اللجان، نرجو عدم مقاطعة الوزير"، فيما قال طارق شوقي معلقًا علي أحد النواب : حضرتك كدة بتغروش ".