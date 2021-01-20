استشهاد أمين شرطة خلال حملة أمنية لضبط متهمين هاربين بقنا





استشهد أمين شرطة، خلال مشاركته فى حملة أمنية مكبرة لضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية جنائية بمركز نقادة جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد استشهاد السيد حندقه السيد مسلوق 35 عاما، أمين شرطة من إدارة تنفيذ الأحكام، خلال حملة أمنية بنقادة.



وكانت أن قوة أمنية، شنت حملة لضبط عدد من المتهمين الجنائيين الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، فأصيب أمين الشرطة بطلق ناري، أدى إلى وفاته قبل الوصول إلى المستشفى.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، لنقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





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