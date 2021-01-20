أنشئت بين الحربين العالميتين.. التموين أقدم الوزارات في مصر

وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، هي وزارة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر ، وهى من أقدم الوزارات فى جمهورية مصر العربية، حيث أنشئت ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية.





وبحسب الموقع الرسمي للوزارة ، فقد تطور دورها من التوزيع والإنتاج إلى الدور الرقابي ، وفى عام 2005 تم ضم وزارة التموين ووزارة الشئون الاجتماعية فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بقرار جمهوري رقم 421 لعام 2005 وذلك من أجل مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وربطه بمؤشرات التنمية البشرية.





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وأضاف تقرير عن تاريخ الوزارة عبر موقعها الرسمي، قد تم فصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى ديسمبر 2011، أما استراتيجية الوزارة التي تسير في طريق تحقيقها خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة تتركز على عدة محاور رئيسية وهى:





- متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية.

- زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من100 سلعة.

- الإنتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق وتوقعات السوق.

- الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي هذا الموسم.

- تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.

- طرح أراضي المطور التجاري علي المستثمرين لانشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية.