ترامب يصل قاعدة أندروز لاستقلال الطائرة الرئاسية والتوجه لفلوريدا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل وصول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قاعدة أندروز لاستقلال الطائرة الرئاسية والتوجه لفلوريدا.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعات قليلة حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.









ويعد چو بايدن رجلا سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.









وعمل چو بايدن كنائب للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.









ولد چو بايدن في بنسلفانيا يوم 20 من شهر نوفمبر عام 1942 أي يبلغ عمره 78 عاما، حيث درس في أكاديمية أريشمير، جامعة سيراكوس للقانون، جامعة نيويورك.









وبأدائه اليوم، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا "جون روبرتس"، تبدأ أمريكا صفحة جديدة مع "جو بايدن" الرئيس السادس والأربعين، وتطوي صفحة رئاسة دونالد ترامب ، بكل ما حدث بها من مشكلات حتى اللحظة الأخيرة.









ويبدو أنها ستكون صفحة جديدة من حيث القضايا والسياسات والتوجهات التي سوف تنتهجها الإدارة الديمقراطية برئاسة بايدن، صاحب الخبرة السياسية الطويلة، سواء على المستوى الداخلي أو على صعيد الممارسات السياسية الخارجية.







