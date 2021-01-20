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فتاة تفتتح أول مركز صيانة للسيارات بالأقصر وتكشف عن نواياها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:56 م
لقاء الخولي، أول
لقاء الخولي، أول فتاة تعمل في ميكانيكا السيارات
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فرح علاء الخولي
قالت لقاء الخولي، أول فتاة تعمل في ميكانيكا السيارات بالأقصر: إنها امتهنت الميكانيكا لأنها حرفة والدها؛ حيث بدأت العمل معه وهي في سن الـ 11 من عمرها، وكان التعرف على هذا المجال بالنسبة لها فرصة، واحبته وشغفت بمجال السيارات واستكملت ذلك بالدراسة.

وأوضحت لقاء الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن والدها كان أكبر داعم لها لانه معلمها الأول الى جانب انه كان فخور بمجال العمل ومهارة ابنته، لافتة الي انها بدأت بعد ذلك التفكير في عمل مركز صيانة للسيارات، وحصلت على تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017، وهو من حقق لها حلم بناء المركز.

وأضافت أن الرئيس كان داعم لها وتم توفير الأرض لها ثم بناء المركز وتجهيزه بالمعدات، وتم افتتاح المركز مع بداية عام 2021، مشيرة إلى أنها اختارت الأقصر لوجود المركز فيها لأنها بلدها وتستقر بها، الي جانب رغبتها في ان تغير الفكر التقليدي في الصعيد الخاص بالفتيات سواء من يريدون تعلم الميكانيكيا أو ممن يرغبون في صيانة سياراتهم من البنات "كانوا بيخافوا يروحوا الورش".

واوضحت انه يجب على  كل فتاة ان تتعرف على كيفية التعامل مع سيارتها، واختيار الزيت المناسب لها، وإذا كان هناك عطل بسيط يمكنها التعامل معه او تحديد نوع العطل، حتى لا تكون معتمدة بشكل كامل على والدها او أخيها.

واشارت الي انها قامت بعمل مجموعة من الدورات التدريبية في الأقصر وكان من ضمنهن بنات في كلية الهندسة، موضحة أنها لم يكن لديها فرصة التدريب، وتمنت ان يكون المركز هو المنبر او الجهة التي يقصدها الفتيات.

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