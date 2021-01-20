فريق عمل التواصل وتوعية المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعه الرابع

عقد فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الرابع، عبر الاتصال المرئي.





وتناول الاجتماع وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها العرض المقدم من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بشأن تقييم آثار حملة "أساسيات الاستثمار" ونتائجها، كما ناقش الفريق نتائج متابعة تنفيذ الحملة التوعوية الثانية "فكر قبل أن تستثمر" التي تقودها هيئة أسواق المال بدولة الكويت، واطلع على الخطة التفصيلية المعدة من هيئة قطر للأسواق المالية للحملة التوعوية الثالثة، التي تهدف إلى التعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي.





وراجع الفريق خطة عمل الحملات والبرامج التوعوية للاستثمار الخليجي في الأسواق المالية والبرنامج الزمني لتنفيذها.



