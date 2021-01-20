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أخبار العالم

لهذا السبب.. باكستان لن تطبع العلاقات مع إسرائيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:55 م
باكستان لن تطبع العلاقات
باكستان لن تطبع العلاقات مع إسرائيل
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سمر صالح
كتب البروفيسور الإسرائيلي "إفرايم عنبار" لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء أنه من غير المرجح تحقيق السلام بين باكستان وإسرائيل على المدى القريب، بسبب القيود الداخلية الباكستانية وتوجه السياسة الخارجية لإسلام أباد.
 
وقال "إفرايم عنبار" الجدل العام في باكستان حول التقارب بين إسرائيل وباكستان ليس ظاهرة جديدة، ولم يعد من المحرمات الدعوة إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث دعا زعيم باكستان الجنرال برويز مشرف، في عام 2003، علنًا إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل.
 
وتابع في سبتمبر 2005 التقى وزير الخارجية الباكستاني خورشيد كسيري بنظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم في إسطنبول – وهو لقاء علني نادر – لكنه فشل في تحسين العلاقات بين البلدين.
 
وأكد أن هناك اجتماعات سرية أخرى بين قادة البلدين وهناك صحفيون وحتى زعماء دينيون تحدثوا علنًا عن حاجة باكستان للانفتاح على إسرائيل.
 
وأفاد البروفيسور الإسرائيلي، إن باكستان لم تُحقق فائدة حقيقية من عداوتها لإسرائيل. لم تدعم الدول العربية باكستان حقًّا في قضية كشمير.
 
وأضاف أنه من خلال مقاطعة إسرائيل، تفقد باكستان الخبرة الإسرائيلية التي تشتد الحاجة إليها في الزراعة والاتصالات وإدارة المياه والخدمات الطبية والتكنولوجيا العالية.
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