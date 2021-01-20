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توك شو

خلال مراسم توديعه.. ترامب: أتمنى النجاح للإدارة الأمريكية الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:50 م
ترامب
ترامب
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هاجر إبراهيم
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع أفراد عائلته وأصدقائه وفريقه خلال رئاسته للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فترته الرئاسية شهدت العديد من الإنجازات.


وقال "ترامب"، خلال مراسم وداعه بانتهاء ولايته لأمريكا، إنه تمت إعادة الجيش الأمريكي خلال السنوات الماضية، موضحا أنه دائما سيحارب من أجل الشعب الأمريكي.


وأكد أن مستقبل أمريكا سيكون أفضل من أى وقت سبق، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعد أعظم دولة واقتصاد فى العالم، متمنيا النجاح للإدارة الأمريكية الجديدة.


وأضاف أن أمريكا عملت بكل جهد لمواجهة جائحة كورونا.
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