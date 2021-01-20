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برلمان

رانيا المشاط: تعزيز التعاون مع مجلس النواب في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:00 م
وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح-عمرو سيد
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجلس النواب بتشكيله الجديد، وانعقاد دورته الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشيرة إلى الصورة المشرفة التي يظهر عليها مجلس النواب، لاسيما على مستوى تمثيل المرأة الذي يصل إلى 27% وكذلك التمثيل الكبير للشباب في المجلس.

وقالت المشاط، خلال إلقاء بيان وزارة التعاون الدولي بشأن دور الوزارة في برنامج عمل الحكومة المصرية 18/2019-21/2022، إن البداية الموفقة لمجلس النواب تدعو للتفاؤل وتزيد العزم على التعاون والتنسيق والشراكة بين المجلس الموقر والحكومة لتحقيق ما يصبوا إليه المواطن المصري الذي هو محور اهتمام الدولة وأساس التكليفات الرئاسية للحكومة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع مجلس النواب في متابعة المشروعات التنموية الممولة من خلال شركاء التنمية وتحقيق أعلى استفادة منها بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت ضرورة تعزيز التعاون بين البرلمان وما يمثله من دبلوماسية برلمانية وما تمثله وزارة التعاون الدولي من دبلوماسية اقتصادية التي حرصت على وضعها كأساس للتحرك والتعاون مع شركاء التنمية، وذلك في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من نهضة تنموية .
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