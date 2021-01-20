ليلة ترامب الأخيرة في البيت الأبيض.. الرئيس المنتهية ولايته يصدر قرارات بالجملة.. وآخر توقيعاته مراسيم عفو وتكريم ورفع سرية وثائق

- ترامب يصدر عفوًا عن مستشاره السابق ستيف بانون

- ترامب يرفع السرية عن وثائق تتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016

- الرئيس المنتهية ولايته يوقع أمرًا تنفيذيًا بتشييد حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين

- ترامب يلغي حظرًا على تشكيل المسئولين السابقين جماعات ضغط









غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة ولايته رسميًا، تجنبًا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب غريمه الديمقراطي جو بايدن.









ولم يقض ترامب ليلته الأخيرة في البيت الأبيض بهدوء، وإنما أمضاها في إصدار قرارات مؤجلة تكهن مراقبون ببعضها وفوجئ كثيرون بالبعض الآخر.





وأعلن البيت الأبيض عن إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا برفع حظر السفر بسبب جائحة كورونا عن البرازيل وبريطانيا وأيرلندا ودول أوروبية، مستبعدًا استقبال المسافرين من إيران والصين.





وأوضح البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء أن تطبيق الإعلان الرئاسي سيكون في نفس اليوم الذي ستبدأ فيه إجراءات جديدة على كافة المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، إذ اشترطت المراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض والوقاية منها "سي دي سي" الأسبوع الماضي حصول المسافرين على اختبار سلبي لكورونا كي يتمكنوا من الدخول إلى الولايات المتحدة.





وأمر ترامب، برفع السرية "بأقصى درجة ممكنة" عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.





وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب، قرر قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض، رفع السرية عن وثائق التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حول التدخل الروسي في الانتخابات السابقة.





ووفقا لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض وقع عليها ترامب، فإن إبقاء بعض الأجزاء من التحقيقات سرية؛ يأتي لحماية بعض المصادر.





ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشييد حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين، تشمل نصبًا تذكاريًا وتماثيل لمجموعة مُنتقاة من الأشخاص المُؤثرين.





وحدّد "ترامب" قائمة من الأبطال يعتقد أنهم ساهموا بشكل كبير في الحياة العامة بالولايات المتحدة أو كان لهم تأثير كبير على تاريخها، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".





وتضم القائمة الملاكم محمد علي كلاي، ستيف جوبز، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، والرؤساء السابقين توماس جيفرسون وجورج واشنطن وجون آدامز، ومارتن لوثر كينج. كما تشمل القائمة أيضا روث بادر جينسبيرج، القاضية السابقة للمحكمة العليا الأمريكية، التي توفيت العام الماضي.





وأعلن ترامب عن أن الخدمات السحابية الأمريكية ستكون مطلوبة قريبًا للتحقق من هوية أي مستخدمين أجانب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.





وقال ترامب في إعلان الأمر التنفيذي، إنه "في غضون 180 يومًا من تاريخ هذا الأمر، سيقترح وزير التجارة لوائح الإشعار والتعليق التي تتطلب من موفري خدمات IaaS بالولايات المتحدة التحقق من هوية شخص أجنبي يحصل على حساب".





وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان منفصل إن هذا الأمر التنفيذي سيقلل من وصول الجهات الفاعلة الخبيثة إلى تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات الأمريكية لأغراض شائنة. وأضاف أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه في ضوء التسلل السيبراني الأخير لشركة تكنولوجيا المعلومات SolarWinds.





وأعلن البيت الأبيض في بيان مقتضب له، اليوم الأربعاء، عن إصدار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عفوا عن 73 شخصا، وذلك قبل ساعات من مغادرة منصبه رسميا.





وقال البيان إن "الرئيس ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين".





ومن بين الأشخاص الذين تم إصدار العفو بحقهم "ستيف بانون"، المستشار السابق بالبيت الأبيض، ومغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، وعمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، وإليوت برويدي، كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال.





وأفادت شبكة "سي إن إن"، بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه. واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.





وبعد ساعات قليلة من إصداره عفوًا عن مساعدين ونواب بالكونجرس وسياسيين مدانين باتهامات فساد، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء الحظر على تشكيل المسئولين السابقين جماعات ضغط لمدة 5 سنوات بعد مغادرة مناصبهم.





وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، كان ترامب قد أصدر قرار الحظر على عمل المسئولين السابقين بالسياسة لمدة 5 سنوات بعد 8 أيام من تسلمه مهام منصبه عام 2017.





ويؤدي اليوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية لتسلم مهام منصبه رسميًا، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لوحدات الحرس الوطني، خشية اندلاع أعمال عنف شبيهة بيوم اقتحام الكونجرس، لكن المظهر الأكثر لفتًا للأنظار من الحضور الأمني والعسكري هو غياب الحضور الجماهيري بسبب إجراءات الوقاية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.



