ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على تفاصيل التقديم لأنشطة البحث العلمي في شهر يناير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني

تنتهي اليوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من التقدم لإقامة "حدث معلومات"، والذي من المقرر أن تنظيمه من خلال مكالمة في 25 يناير 2021، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت من الساعة 13:00 إلى 14:30 (بتوقيت وسط أوروبا)، ويكون التسجيل للاجتماع إلزاميا وسيغلق في 20 يناير 2021.


وأوضحت الأكاديمية أن الندوة عبر الإنترنت مفتوحة لجميع المتقدمين المحتملين المهتمين بالمكالمة، مشيرة إلى أن أهداف الاجتماع هي كما يلي: - 

اقرأ أيضا

ضمت 700 ألف مجلد.. قصة أول مكتبة عامة عرفها التاريخ في الإسكندرية

- عرض النداء (الأهداف العلمية والجوانب الإدارية) تليها جلسة أسئلة وأجوبة مع المشاركين

 

- عرض منظور دولي لجانب ELSI حول أبحاث الطب الشخصي (البيانات الضخمة ، الذكاء الاصطناعي) وبيانات التوجيه الأخلاقي حول أبحاث PM ومنظور المريض حول تنفيذ البحث في PM.

 

 ويمكن التسجيل باستخدام هذا الرابط:

 https://forms.gle/5wpytbHwWNvEGpKMA

 

كما يمكن الاطلاع على جدول الأعمال التفصيلي للاجتماع مرفقًا- سيتم إرسال رابط الجلسة الافتراضية في الأسبوع السابق للحدث.

 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها