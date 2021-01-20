تعرف على تفاصيل التقديم لأنشطة البحث العلمي في شهر يناير

تنتهي اليوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من التقدم لإقامة "حدث معلومات"، والذي من المقرر أن تنظيمه من خلال مكالمة في 25 يناير 2021، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت من الساعة 13:00 إلى 14:30 (بتوقيت وسط أوروبا)، ويكون التسجيل للاجتماع إلزاميا وسيغلق في 20 يناير 2021.





وأوضحت الأكاديمية أن الندوة عبر الإنترنت مفتوحة لجميع المتقدمين المحتملين المهتمين بالمكالمة، مشيرة إلى أن أهداف الاجتماع هي كما يلي: -

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- عرض النداء (الأهداف العلمية والجوانب الإدارية) تليها جلسة أسئلة وأجوبة مع المشاركين

- عرض منظور دولي لجانب ELSI حول أبحاث الطب الشخصي (البيانات الضخمة ، الذكاء الاصطناعي) وبيانات التوجيه الأخلاقي حول أبحاث PM ومنظور المريض حول تنفيذ البحث في PM.

ويمكن التسجيل باستخدام هذا الرابط:

https://forms.gle/5wpytbHwWNvEGpKMA

كما يمكن الاطلاع على جدول الأعمال التفصيلي للاجتماع مرفقًا- سيتم إرسال رابط الجلسة الافتراضية في الأسبوع السابق للحدث.